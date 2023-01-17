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Огурцов Парфен Трофимович

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Место рождения

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Огурцов Трофим Феоктистович

Мать: Огурцова Ирина

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Огурцов Иван Парфенович

Мать ребёнка: Огурцова Лукерья Тихоновна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Огурцов Василий Парфенович

Мать ребёнка: Огурцова Лукерья Тихоновна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Огурцов Евфрем Парфенович

Мать ребёнка: Огурцова Лукерья Тихоновна

Черемисино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Лукерья Тихоновна

Смерть
Неизвестно
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