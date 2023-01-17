Огурцов Парфен Трофимович
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Огурцов Трофим Феоктистович
Мать: Огурцова Ирина
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Огурцова Лукерья Тихоновна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Огурцов Василий Парфенович
Мать ребёнка: Огурцова Лукерья Тихоновна
Рождение ребёнка
1881
Сын: Огурцов Евфрем Парфенович
Мать ребёнка: Огурцова Лукерья Тихоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно