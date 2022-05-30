Segal Ilya
мужской, родился 13.03.1949, Vilnius, Lithuania
Супруги
Рашап (Сегал) Римма Константиновна26.10.1951 г.р.
Дети
Segal Michael(Misha)Неизвестно г.р.
Segal YuliaНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Vilnius, Lithuania
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Segal Michael(Misha)
Мать ребёнка: Segal Anya
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Segal Yulia
Мать ребёнка: Segal Anya
Место жительства
Неизвестно
Toronto, Ontario, Canada
Бракосочетание
01.09.1994
Edmonton, Alberta, Canada