Segal Ilya 13.03.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Segal Ilya

Автор
АХ
Хрящева А.

мужской, родился 13.03.1949, Vilnius, Lithuania

Супруги
Рашап (Сегал) Римма Константиновна26.10.1951 г.р.
Дети
Segal Michael(Misha)Неизвестно г.р.
Segal YuliaНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Vilnius, Lithuania

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Segal Michael(Misha)

Мать ребёнка: Segal Anya

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Segal Yulia

Мать ребёнка: Segal Anya

Место жительства
Неизвестно
Toronto, Ontario, Canada

Бракосочетание
01.09.1994

Жена: Рашап (Сегал) Римма Константиновна

Edmonton, Alberta, Canada

Мы используем куки для улучшения работы сайта.