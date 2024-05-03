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Жиряков Федор Прокофьевич

Место рождения

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.06.1858

Дата смерти

21.09.1894

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1858

Отец: Жиряков Прокофий Степанович

Мать: не указана

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.08.1885

Дочь: Якушина (Жирякова) Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Жирякова (Бабайкина) Ксения Никифоровна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.07.1888

Сын: Жиряков Прокофий Федорович

Мать ребёнка: Жирякова (Бабайкина) Ксения Никифоровна

Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
21.09.1894
Мамалаевка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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