Жиряков Федор Прокофьевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1858
Дата смерти21.09.1894
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1858
Отец: Жиряков Прокофий Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1885
Дочь: Якушина (Жирякова) Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Жирякова (Бабайкина) Ксения Никифоровна
Рождение ребёнка
08.07.1888
Сын: Жиряков Прокофий Федорович
Мать ребёнка: Жирякова (Бабайкина) Ксения Никифоровна
Смерть
21.09.1894