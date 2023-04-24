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Тихонов Василий Степанович

Место рождения

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1957

Дата смерти

24.04.2023

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Тихонов Степан Иванович

Мать: Тихонова Наталья Григорьевна

Орловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
24.04.2023

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