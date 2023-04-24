Тихонов Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1957
Дата смерти24.04.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Башмаково, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
24.04.2023