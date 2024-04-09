Найданова Наталия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти27.11.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Найданов Иван Мосеев
Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Найданова 1Я Жена) Анна Мосеева
Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: (Найданова) Федора Мосеева
Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: (Найданова) Татьяна Мосеева
Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Найданова) Марфа Мосеева
Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов
Рождение ребёнка
14.01.1820
Сын: Найданов Ефим Мосеев
Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов
Рождение ребёнка
05.04.1821
Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов
Рождение ребёнка
23.07.1822
Сын: Найданов Александр Мосеев
Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов
Рождение ребёнка
05.02.1824
Дочь: (Найданов) Агафия Мосеева
Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов