Найданова Наталия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найданова Наталия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

27.11.1814

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Найданов Иван Мосеев

Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Найданова 1Я Жена) Анна Мосеева

Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: (Найданова) Федора Мосеева

Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: (Найданова) Татьяна Мосеева

Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Найданова) Марфа Мосеева

Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов

Смерть
27.11.1814
Рождение ребёнка
14.01.1820

Сын: Найданов Ефим Мосеев

Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов

Рождение ребёнка
05.04.1821

Сын: Найданов Василей Мосеев

Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов

Рождение ребёнка
23.07.1822

Сын: Найданов Александр Мосеев

Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов

Рождение ребёнка
05.02.1824

Дочь: (Найданов) Агафия Мосеева

Отец ребёнка: Найданов Мосей Иванов

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