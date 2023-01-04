Каликина (Стафеева) Августа Николаевна 27.08.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Каликина (Стафеева) Августа Николаевна

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Место рождения

Ключи, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

27.08.1940

Дата смерти

04.01.2023

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1937 г.р.

Дети

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Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1940

Отец: Стафеев Николай Алексеевич

Мать: Стафеева (Шемонаева) Надежда Васильевна

Ключи, Новосибирский округ, Сибирский край
Бракосочетание
С 1960 по 1961

Муж: Каликин Олег Александрович

Рождение ребёнка
07.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каликин Олег Александрович

Обь, город Обь, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каликин Олег Александрович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каликин Олег Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
09.12.1986

Муж: Каликин Олег Александрович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
04.01.2023
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похороны
07.01.2023
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похоронена на Заельцовском кладбище, квартал 46.

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