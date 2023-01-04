Каликина (Стафеева) Августа Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.08.1940
Дата смерти04.01.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1940
Бракосочетание
С 1960 по 1961
Рождение ребёнка
07.02.1962
Обь, город Обь, Новосибирская область
Рождение ребёнка
11.02.1964
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
31.08.1975
Развод
09.12.1986
Смерть
04.01.2023
Похороны
07.01.2023
Похоронена на Заельцовском кладбище, квартал 46.