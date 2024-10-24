Лабок Зелик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лабок Зелик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лабок Абрам Зеликович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селехова (Лабок) Риля (Рита) Зеликовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Лабок Макс Зеликович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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