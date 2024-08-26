Сабурова Парасковья Абросимовна
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Першинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Плечова (Сабурова) Парасковья Семёновна
Отец ребёнка: Сабуров Семён Леонтьевич
Пловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно