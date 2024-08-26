Сабурова Парасковья Абросимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСабурова Парасковья Абросимовна

Сабурова Парасковья Абросимовна

Место рождения

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1704 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Ананьевская, Шенкурский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сабуров Семён Леонтьевич

Место жительства
Неизвестно
Першинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1737

Дочь: Плечова (Сабурова) Парасковья Семёновна

Отец ребёнка: Сабуров Семён Леонтьевич

Пловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.