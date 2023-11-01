Жуков Евмений Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Евмений Ефимович

Место рождения

Ровное, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

20.12.1932

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Ровное, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова (Жгун) Нина Игнатьевна

Место жительства
С ?.04.1960
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова (Жгун) Нина Игнатьевна

Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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