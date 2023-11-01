Жуков Евмений Ефимович
Место рождения
Дата рождения20.12.1932
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С ?.04.1960
Себеж, Себежский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.07.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова (Жгун) Нина Игнатьевна
Козодои, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область