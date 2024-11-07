Ливен Андрей Александрович 09.06.1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ливен Андрей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.06.1839, Симферополь, Симферополь, Республика Крым

умер 02.03.1913, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Ливен (Голицына) Варвара Сергеевна08.12.1838 г.р.
Дети
Ливен Георгий Андреевич05.08.1868 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Симферополь, Республика Крым

Бракосочетание
27.10.1867

Жена: Ливен (Голицына) Варвара Сергеевна

Рождение ребёнка
05.08.1868

Сын: Ливен Георгий Андреевич

Мать ребёнка: Ливен (Голицына) Варвара Сергеевна

Чернигов, Чернігівська область

Смерть
02.03.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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