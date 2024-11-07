Ливен Андрей Александрович
мужской, родился 09.06.1839, Симферополь, Симферополь, Республика Крым
умер 02.03.1913, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Ливен (Голицына) Варвара Сергеевна08.12.1838 г.р.
Дети
Ливен Георгий Андреевич05.08.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
27.10.1867
Рождение ребёнка
05.08.1868
Мать ребёнка: Ливен (Голицына) Варвара Сергеевна
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
02.03.1913
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург