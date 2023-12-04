Byambadorj Damdinsereenen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиByambadorj Damdinsereenen

Byambadorj Damdinsereenen

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1975

Пол

Женский

Отец

1942 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1975

Отец: Damdinsereenen Sodnom

Мать: Majigsuren

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close