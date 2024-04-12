Шохин Александр Ефимович
Место рождения
Дата рождения07.03.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1898
Отец: Шохин Ефим Николаевич
Мать: Шохина Мария Терентьевна
Рождение ребёнка
08.12.1924
Сын: Шохин Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Шохина Таисия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шохина Зоя Александровна
Мать ребёнка: Шохина Таисия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шохин Леонид Александрович
Мать ребёнка: Шохина Таисия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шохин Николай Александрович
Мать ребёнка: Шохина Таисия Федоровна
Смерть
Неизвестно