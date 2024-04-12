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Шохин Александр Ефимович

Место рождения

Лузино, Москаленский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

07.03.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1898

Отец: Шохин Ефим Николаевич

Мать: Шохина Мария Терентьевна

Лузино, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.12.1924

Сын: Шохин Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Шохина Таисия Федоровна

Лузино, Москаленский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шохина Зоя Александровна

Мать ребёнка: Шохина Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шохин Леонид Александрович

Мать ребёнка: Шохина Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шохин Николай Александрович

Мать ребёнка: Шохина Таисия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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