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Торхова Марина Кириллова

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Место рождения

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1785

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Торхов Мирон Трофимов

Отец ребёнка: Торхов Трофим Кузьмин

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Торхов Лукоян Трофимов

Отец ребёнка: Торхов Трофим Кузьмин

Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торхов Трофим Кузьмин

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Березинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
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