Торхова Марина Кириллова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1785
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Торхов Трофим Кузьмин
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Торхов Трофим Кузьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812