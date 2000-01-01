Симявич Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимявич Михаил Григорьевич

Симявич Михаил Григорьевич

avatar

Место рождения

пос. Волочаевка, Смидовичский район, ЕАО. Хабаровский край, РСФСР

Дата рождения

06.11.1932

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1932

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

пос. Волочаевка, Смидовичский район, ЕАО. Хабаровский край, РСФСР
Рождение ребёнка
27.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

город Биробиджан, ЕАО. Хабаровский край, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close