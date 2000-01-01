Симявич Михаил Григорьевич
Место рожденияпос. Волочаевка, Смидовичский район, ЕАО. Хабаровский край, РСФСР
Дата рождения06.11.1932
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1932
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
пос. Волочаевка, Смидовичский район, ЕАО. Хабаровский край, РСФСР
Рождение ребёнка
27.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
город Биробиджан, ЕАО. Хабаровский край, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности