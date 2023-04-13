Malmann Juhan — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMalmann Juhan

Malmann Juhan

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Около 1836

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.12.1830

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Puru, Ida-Viru County Estonia
Рождение ребёнка
07.03.1835

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Puru, Ida-Viru County Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1836
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close