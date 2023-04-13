Malmann Juhan
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиОколо 1836
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.12.1830
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Puru, Ida-Viru County Estonia
Рождение ребёнка
07.03.1835
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Puru, Ida-Viru County Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 1836