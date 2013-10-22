Кирютенко Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирютенко Николай Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1937

Дата смерти

22.10.2013

Пол

Мужской

Добавил:

вя
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937

Отец: Кирютенко Дмитрий Трофимович

Мать: Кирютенко Анна Илларионовна

Бракосочетание
1961

Жена: Кирютенко Раиса Прокопьевна

Рождение ребёнка
13.03.1972

Сын: Кирютенко Олег Николаевич

Мать ребёнка: Кирютенко Раиса Прокопьевна

Рождение ребёнка
27.02.1987

Сын: Кирютенко Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Кирютенко Раиса Прокопьевна

Смерть
22.10.2013
Целинный, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
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