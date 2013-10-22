Кирютенко Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1937
Дата смерти22.10.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1937
Бракосочетание
1961
Рождение ребёнка
13.03.1972
Сын: Кирютенко Олег Николаевич
Мать ребёнка: Кирютенко Раиса Прокопьевна
Рождение ребёнка
27.02.1987
Сын: Кирютенко Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Кирютенко Раиса Прокопьевна
Смерть
22.10.2013
Целинный, Хабарский муниципальный район, Алтайский край