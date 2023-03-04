Равичюс Пётр Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Равичюс Пётр Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1930 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1965

Сын: Равичюс Виктор Петрович

Мать ребёнка: Равичюс Лилия Павловна

Рождение ребёнка
14.03.1967

Дочь: Горбунова Ольга Петровна

Мать ребёнка: Равичюс Лилия Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Равичюс Лилия Павловна

Познакомилась с мужем в Сигулде,на курорте
Смерть
2008
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