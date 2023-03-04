Равичюс Пётр Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1965
Мать ребёнка: Равичюс Лилия Павловна
Рождение ребёнка
14.03.1967
Дочь: Горбунова Ольга Петровна
Мать ребёнка: Равичюс Лилия Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Равичюс Лилия Павловна
Познакомилась с мужем в Сигулде,на курорте
Смерть
2008