Остафьев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Остафьев Иван Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1739
Сын: Остафьев Евдоким Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1744
Сын: Остафьев Дмитрей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Остафьев Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно