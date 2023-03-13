Вадарацкова Анна Логинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вадарацкова Анна Логинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1716

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Вадарацковъ Иванъ

Отец ребёнка: Вадарацковъ Малафей

Рождение ребёнка
1752

Сын: Вадарацковъ Филиппъ

Отец ребёнка: Вадарацковъ Малафей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Вадарацковъ Малафей

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вадарацковъ Малафей

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