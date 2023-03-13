Вадарацкова Анна Логинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1716
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Вадарацковъ Иванъ
Отец ребёнка: Вадарацковъ Малафей
Рождение ребёнка
1752
Сын: Вадарацковъ Филиппъ
Отец ребёнка: Вадарацковъ Малафей
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Вадарацковъ Малафей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вадарацковъ Малафей