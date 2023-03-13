Ракитина Дарья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Зверева Федора
Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Ракитинъ Евдокимъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Артемий