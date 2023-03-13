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Ракитина Дарья Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Зверева Федора

Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1786

Сын: Ракитинъ Евдокимъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Артемий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Артемий

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