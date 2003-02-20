Башкиров Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1930
Дата смерти20.02.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1930
Отец: Башкиров Михаил
Мать: Башкирова Екатерина
Бракосочетание
23.06.1956
с. Погребищи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Надежда
Мать ребёнка: Башкирова Тамара Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башкиров Александр
Мать ребёнка: Башкирова Тамара Фёдоровна
Смерть
20.02.2003