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Башкиров Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1930

Дата смерти

20.02.2003

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1930

Отец: Башкиров Михаил

Мать: Башкирова Екатерина

Бракосочетание
23.06.1956

Жена: Башкирова Тамара Фёдоровна

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Надежда

Мать ребёнка: Башкирова Тамара Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башкиров Александр

Мать ребёнка: Башкирова Тамара Фёдоровна

Смерть
20.02.2003
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