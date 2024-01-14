Башкирова (Малькова) Тамара Фёдоровна
Место рожденияст. Мстёра, Вязниковский район, Владимирская область
Дата рождения1931
Дата смерти2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
23.06.1956
Муж: Башкиров Василий
с. Погребищи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кудрявцева Надежда
Отец ребёнка: Башкиров Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Башкиров Александр
Отец ребёнка: Башкиров Василий
Смерть
2015