Башкирова (Малькова) Тамара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Башкирова (Малькова) Тамара Фёдоровна

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Место рождения

ст. Мстёра, Вязниковский район, Владимирская область

Дата рождения

1931

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

ст. Мстёра, Вязниковский район, Владимирская область
Бракосочетание
23.06.1956

Муж: Башкиров Василий

с. Погребищи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кудрявцева Надежда

Отец ребёнка: Башкиров Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Башкиров Александр

Отец ребёнка: Башкиров Василий

Смерть
2015
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