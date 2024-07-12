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Трофименко Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1953

Отец: Трофименко Иван Антонович

Мать: Трофименко-Власова Домна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трофименко-Фогель Ирина Августовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Трофименко-Фогель Ирина Августовна

Рождение ребёнка
25.01.1984

Дочь: Авилова-Трофименко Евгения Ивановна

Мать ребёнка: Трофименко-Фогель Ирина Августовна

Рождение ребёнка
25.01.1984

Сын: Трофименко Антон Иванович

Мать ребёнка: Трофименко-Фогель Ирина Августовна

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