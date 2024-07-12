Трофименко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Трофименко-Фогель Ирина Августовна
Рождение ребёнка
25.01.1984
Дочь: Авилова-Трофименко Евгения Ивановна
Мать ребёнка: Трофименко-Фогель Ирина Августовна
Рождение ребёнка
25.01.1984
Сын: Трофименко Антон Иванович
Мать ребёнка: Трофименко-Фогель Ирина Августовна