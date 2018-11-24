Сапрыкин Евгений Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.06.1982
Дата смерти24.11.2018
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1982
Отец: Сапрыкин Владимир Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сапрыкина (Тагильцева) Ольга Сергеевна
Смерть
24.11.2018