Сапрыкин Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкин Евгений Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.06.1982

Дата смерти

24.11.2018

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1986 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1982

Отец: Сапрыкин Владимир Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сапрыкина (Тагильцева) Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
07.03.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сапрыкина (Тагильцева) Ольга Сергеевна

Смерть
24.11.2018

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