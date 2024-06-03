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Волков Дмитрий Михайлович .

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Место рождения

г . Петропавловск СКО.

Дата рождения

06.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Светлакова) Людмила Юрьевна .

Рождение ребёнка
07.05.1994

Дочь: Ахунова (Волкова) Виктория Дмитриевна.

Мать ребёнка: Волкова (Светлакова) Людмила Юрьевна .

Рождение ребёнка
01.06.2000

Сын: Волков Даниил Дмитриевич .

Мать ребёнка: Волкова (Светлакова) Людмила Юрьевна .

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