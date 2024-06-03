Волков Дмитрий Михайлович .
Место рожденияг . Петропавловск СКО.
Дата рождения06.05.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.05.1994
Дочь: Ахунова (Волкова) Виктория Дмитриевна.
Мать ребёнка: Волкова (Светлакова) Людмила Юрьевна .
Рождение ребёнка
01.06.2000
Сын: Волков Даниил Дмитриевич .
Мать ребёнка: Волкова (Светлакова) Людмила Юрьевна .