Захаров Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗахаров Владимир Васильевич

Захаров Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1937

Дата смерти

12.06.2016

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1937

Отец: Захаров Василий Григорьевич

Мать: Захарова (Захарова) Евдокия Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.06.2016

Мы используем куки для улучшения работы сайта.