Поспелова Минодора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поспелова Минодора

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Поспелов Алексей Евгеньевич

Отец ребёнка: Поспелов Евгений Иванович

Рождение ребёнка
23.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поспелов Евгений Иванович

Смерть
Неизвестно

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