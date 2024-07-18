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(Сташкевич) Фекла Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Сташкевич) Параскевия Демианова

Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов

Рождение ребёнка
17.06.1860

Дочь: (Сташкевич) Агрипина Демианова

Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов

Рождение ребёнка
07.05.1862

Сын: Сташкевич Иван Демианов

Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов

Рождение ребёнка
07.05.1862

Сын: Сташкевич Арсений Дамианов

Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов

Рождение ребёнка
1864

Дочь: (Сташкевич) Екатерина Демианова

Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов

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