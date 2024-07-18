(Сташкевич) Фекла Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Сташкевич) Параскевия Демианова
Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов
Рождение ребёнка
17.06.1860
Дочь: (Сташкевич) Агрипина Демианова
Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов
Рождение ребёнка
07.05.1862
Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов
Рождение ребёнка
07.05.1862
Сын: Сташкевич Арсений Дамианов
Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: (Сташкевич) Екатерина Демианова
Отец ребёнка: Сташкевич Дамиан Иванов