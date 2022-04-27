Римская-Корсакова Елена Григорьевна
женский, родилась Неизвестно
умерла 10.03.1705
Супруги
Римский-Корсаков Иван ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1679
Дочь: Козловская (Римская-Корсакова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Полибина (Римская-Корсакова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич
Смерть
10.03.1705