Римская-Корсакова Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.03.1705

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1679

Дочь: Козловская Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Полибина Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич

Смерть
10.03.1705
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