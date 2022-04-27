Римская-Корсакова Елена Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Римская-Корсакова Елена Григорьевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла 10.03.1705

Супруги
Римский-Корсаков Иван ЛеонтьевичНеизвестно г.р.
Дети
Козловская (Римская-Корсакова) Ирина Ивановна1679 г.р.
Полибина (Римская-Корсакова) Пелагея Ивановна1693 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1679

Дочь: Козловская (Римская-Корсакова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
1693

Дочь: Полибина (Римская-Корсакова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич

Смерть
10.03.1705

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