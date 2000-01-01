Римская-Корсакова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.03.1705
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1679
Дочь: Козловская Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Полибина Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Иван Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1705