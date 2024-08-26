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Холзакова Татьяна Порфириевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холзаков Арсений Моисеевич

Место жительства
Неизвестно
Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Холзаков Фёдор Арсеньевич

Отец ребёнка: Холзаков Арсений Моисеевич

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Холзаков Яков Арсеньевич

Отец ребёнка: Холзаков Арсений Моисеевич

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Холзакова) Калерия Арсеньевна

Отец ребёнка: Холзаков Арсений Моисеевич

Большая Аншуковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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