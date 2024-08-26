Холзакова Татьяна Порфириевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1904
Сын: Холзаков Фёдор Арсеньевич
Отец ребёнка: Холзаков Арсений Моисеевич
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Холзаков Арсений Моисеевич
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Холзакова) Калерия Арсеньевна
Отец ребёнка: Холзаков Арсений Моисеевич
Смерть
Неизвестно