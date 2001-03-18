Питерских Борис Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Питерских Борис Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1943

Дата смерти

18.03.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Остров, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
18.03.2001
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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