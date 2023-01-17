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Токмаков Федор Карпов

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Место рождения

Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Токмаков Карп Григорьев

Мать: Токмакова Марфа Федорова

Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Токмаков Савва Федоров

Мать ребёнка: Токмакова Аксинья Петрова

Красная Поляна, Щигровский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Лукерья Федоровна

Мать ребёнка: Токмакова Аксинья Петрова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Авдотья Федоровна

Мать ребёнка: Токмакова Аксинья Петрова

Смерть
Неизвестно
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