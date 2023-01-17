Токмаков Федор Карпов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Токмаков Карп Григорьев
Мать: Токмакова Марфа Федорова
Рождение ребёнка
1768
Мать ребёнка: Токмакова Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Лукерья Федоровна
Мать ребёнка: Токмакова Аксинья Петрова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Авдотья Федоровна
Мать ребёнка: Токмакова Аксинья Петрова
Смерть
Неизвестно