Ваньчина (Климова) Марья Илларионовна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ваньчина (Климова) Марья Илларионовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1844

Дата смерти

18.07.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Климов Илларион Емельянович

Мать: Климова Александра Артемьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванчин Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванчин Дмитрий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ванчин Дмитрий Яковлевич

Рождение ребёнка
09.09.1868 ст.

Дочь: (Ванчина) Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Ванчин Дмитрий Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.06.1876 ст.

Дочь: (Ванчина) Агрипиина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ванчин Дмитрий Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1878

Сын: Михаил

Отец ребёнка: Ванчин Дмитрий Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.01.1882 ст.

Дочь: (Ванчина) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ванчин Дмитрий Яковлевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
18.07.1897 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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