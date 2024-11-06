Ваньчина (Климова) Марья Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти18.07.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
09.09.1868 ст.
Дочь: (Ванчина) Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Ванчин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
18.06.1876 ст.
Дочь: (Ванчина) Агрипиина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ванчин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Михаил
Отец ребёнка: Ванчин Дмитрий Яковлевич
Рождение ребёнка
06.01.1882 ст.
Дочь: (Ванчина) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ванчин Дмитрий Яковлевич
Смерть
18.07.1897 ст.