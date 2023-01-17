Журжина (Новак) Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журжина (Новак) Виктория Викторовна

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

26.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 2005 и 2010

Муж: Журжин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
09.01.2010

Дочь: Журжина София Владимировна

Отец ребёнка: Журжин Владимир Николаевич

Место жительства
С 2010
Рождение ребёнка
23.01.2015

Сын: Журжин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Журжин Владимир Николаевич

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