Журжина (Новак) Виктория Викторовна
Место рождения
Дата рождения26.12.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 2005 и 2010
Рождение ребёнка
09.01.2010
Дочь: Журжина София Владимировна
Отец ребёнка: Журжин Владимир Николаевич
Место жительства
С 2010
Рождение ребёнка
23.01.2015
Сын: Журжин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Журжин Владимир Николаевич