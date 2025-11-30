Никольский Николай Степанов До 1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Никольский Николай Степанов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился До 1835 ст.

умер Неизвестно

Супруги
Никольская Евдокия НиконоваДо 1835 ст. г.р.
Дети
Никольский Геннадий Николаев23.01.1856 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

неизвестен до рождения сына в 1856

Бракосочетание
До 1855 ст.

Жена: Никольская Евдокия Никонова

неизвестны до рождения сына в 1856. дьякон с женою.

Рождение ребёнка
23.01.1856 ст.

Сын: Никольский Геннадий Николаев

Мать ребёнка: Никольская Евдокия Никонова

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

с. Тогустемира дьякон Николай Степанов Никольский и Евдокия Никонова приписка: Свидетельство выдано 11 августа 1880 года за №4823 (м?)

Смерть
Неизвестно

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