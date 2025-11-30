Никольский Николай Степанов
мужской, родился До 1835 ст.
умер Неизвестно
Супруги
Никольская Евдокия НиконоваДо 1835 ст. г.р.
Дети
Никольский Геннадий Николаев23.01.1856 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1855 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1856 ст.
Сын: Никольский Геннадий Николаев
Мать ребёнка: Никольская Евдокия Никонова
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
неизвестен до рождения сына в 1856