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Аксинья Никитовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1799

Дата смерти

04.01.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашин Ефрем Павлович

Рождение ребёнка
24.01.1829 ст.

Сын: Ефрем Абрамович

Отец ребёнка: Приемный Абрам Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.03.1832 ст.

Сын: Шамраев Маслов Алексей Абрамович

Отец ребёнка: Приемный Абрам Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1836

Дочь: Наталья Абрамовна

Отец ребёнка: Приемный Абрам Федорович

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.01.1864 ст.
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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