Аксинья Никитовна
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смерти04.01.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пашин Ефрем Павлович
Рождение ребёнка
24.01.1829 ст.
Сын: Ефрем Абрамович
Отец ребёнка: Приемный Абрам Федорович
Рождение ребёнка
12.03.1832 ст.
Сын: Шамраев Маслов Алексей Абрамович
Отец ребёнка: Приемный Абрам Федорович
Рождение ребёнка
До 1836
Дочь: Наталья Абрамовна
Отец ребёнка: Приемный Абрам Федорович
Смерть
04.01.1864 ст.