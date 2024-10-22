Новиков Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.11.1886 ст.
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1886 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
10.11.1886 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1910 ст.
Сын: Новиков Нил Александрович
Мать ребёнка: Новикова Надежда Ипатьевна
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.
Сын: Новиков Василий Александрович
Мать ребёнка: Новикова Надежда Ипатьевна