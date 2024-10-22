Новиков Александр Михайлович 09.11.1886 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Александр Михайлович

Место рождения

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

09.11.1886 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1886 ст.

Отец: Новиков Михаил Семёнович

Мать: Новикова Матрёна Венедиктовна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Надежда Ипатьевна

Крещение
10.11.1886 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.08.1910 ст.

Сын: Новиков Нил Александрович

Мать ребёнка: Новикова Надежда Ипатьевна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
10.08.1913 ст.

Сын: Новиков Василий Александрович

Мать ребёнка: Новикова Надежда Ипатьевна

Хайнуки, Шалаховская волость, Невельский уезд

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