Зотина Матрёна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотина Матрёна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1778 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зотин Фёдор Михайлович

Рождение ребёнка
20.09.1809

Сын: Зотин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Зотин Фёдор Михайлович

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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