- Христина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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- Христина Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1764 г.р.

Дети

Вычислено 1785 г.р.
Вычислено 1789 г.р.
Вычислено 1790 г.р.
Вычислено 1794 г.р.
Вычислено 1799 г.р.
Вычислено 1803 г.р.

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1785

Сын: - Павел Акинфьев

Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.

Сын: - Кузьма Акинфьев

Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Дочь: - Домна Акинфьева

Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1794

Дочь: - Феврония Акинфьева

Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1799

Сын: - Семен Акинфьев

Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1803

Дочь: - Агриппина Акинфьева

Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
рождение по браку 1823-20=1803
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: - Акинфей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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