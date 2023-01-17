- Христина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1785
Сын: - Павел Акинфьев
Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1789 ст.
Сын: - Кузьма Акинфьев
Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Дочь: - Домна Акинфьева
Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1794
Дочь: - Феврония Акинфьева
Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1799
Сын: - Семен Акинфьев
Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев
Рождение ребёнка
Вычислено 1803
Дочь: - Агриппина Акинфьева
Отец ребёнка: - Акинфей Яковлев
рождение по браку 1823-20=1803
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: - Акинфей Яковлев
Смерть
Неизвестно