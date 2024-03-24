Федорова Полина Боваевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова Полина Боваевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Цюрюмова Булгун

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борисова Алла Аркадьевна

Отец ребёнка: Федоров Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федоров Андрей Аркадьевич

Отец ребёнка: Федоров Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Аркадьевна

Отец ребёнка: Федоров Аркадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Аркадий

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