Федорова Полина Боваевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Цюрюмова Булгун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борисова Алла Аркадьевна
Отец ребёнка: Федоров Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Андрей Аркадьевич
Отец ребёнка: Федоров Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Аркадьевна
Отец ребёнка: Федоров Аркадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Аркадий