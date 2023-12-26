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Евфимий Андреев

Место рождения

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.09.1912 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1912 ст.

Отец: Андрей Демьянов

Мать: Соломонида Григорьева

Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 516. Старо-Сосненский с/с. О рождении лл91об-92 Метрической книги на 1912 год часть первая, о родившихся. Запись № 70 (мужского пола). Ро... Показать все
Крещение
16.09.1912 ст.
Новые Сосны, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
ЦГАСО, Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 516. Старо-Сосненский с/с. О рождении лл91об-92 Метрической книги на 1912 год часть первая, о родившихся. Запись № 70 (мужского пола). Ро... Показать все
Смерть
Неизвестно

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