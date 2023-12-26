Евфимий Андреев
Место рождения
Дата рождения13.09.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1912 ст.
Отец: Андрей Демьянов
Мать: Соломонида Григорьева
ЦГАСО, Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 516. Старо-Сосненский с/с. О рождении лл91об-92 Метрической книги на 1912 год часть первая, о родившихся. Запись № 70 (мужского пола). Ро... Показать все
Крещение
16.09.1912 ст.
ЦГАСО, Ф. 32 (Самарская духовная консистория). Оп. 38. Д. 516. Старо-Сосненский с/с. О рождении лл91об-92 Метрической книги на 1912 год часть первая, о родившихся. Запись № 70 (мужского пола). Ро... Показать все
Смерть
Неизвестно