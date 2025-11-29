Грабар Терри Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Грабар Терри

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Грабар Олег Андреевич03.11.1929 г.р.
Дети
Грабар Анна-ЛуизаПосле 1952 г.р.
Грабар НиколасПосле 1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1952

Муж: Грабар Олег Андреевич

Рождение ребёнка
После 1952

Сын: Грабар Николас

Отец ребёнка: Грабар Олег Андреевич

Рождение ребёнка
После 1952

Дочь: Грабар Анна-Луиза

Отец ребёнка: Грабар Олег Андреевич

Смерть
Неизвестно

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