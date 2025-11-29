Грабар Терри
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Грабар Олег Андреевич03.11.1929 г.р.
Дети
Грабар Анна-ЛуизаПосле 1952 г.р.
Грабар НиколасПосле 1952 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
После 1952
Сын: Грабар Николас
Отец ребёнка: Грабар Олег Андреевич
Рождение ребёнка
После 1952
Дочь: Грабар Анна-Луиза
Отец ребёнка: Грабар Олег Андреевич
Смерть
Неизвестно