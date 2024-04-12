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Пузырев - Аштаев Иван Наумович

Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аштаев Наум Трофимович

Мать: не указана

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.09.1877

Дочь: Сульдина Пелагея Пузырева

Мать ребёнка: Пузырева Васса Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Пузырев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Пузырева Васса Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1887

Сын: Пузырев - Аштаев Пмв Георгий Иванович

Мать ребёнка: Пузырева Васса Ивановна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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