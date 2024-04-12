Пузырев - Аштаев Иван Наумович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аштаев Наум Трофимович
Рождение ребёнка
22.09.1877
Дочь: Сульдина Пелагея Пузырева
Мать ребёнка: Пузырева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
28.03.1884
Мать ребёнка: Пузырева Васса Ивановна
Рождение ребёнка
27.05.1887
Сын: Пузырев - Аштаев Пмв Георгий Иванович
Мать ребёнка: Пузырева Васса Ивановна
Смерть
Неизвестно