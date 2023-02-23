Пузырева Васса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пузырева Васса Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.09.1877

Дочь: Сульдина Пелагея Пузырева

Отец ребёнка: Пузырев - Аштаев Иван Наумович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.03.1884

Сын: Пузырев Гавриил Иванович

Отец ребёнка: Пузырев - Аштаев Иван Наумович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.05.1887

Сын: Пузырев - Аштаев Пмв Георгий Иванович

Отец ребёнка: Пузырев - Аштаев Иван Наумович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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