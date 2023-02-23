Пузырева Васса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.09.1877
Дочь: Сульдина Пелагея Пузырева
Отец ребёнка: Пузырев - Аштаев Иван Наумович
Рождение ребёнка
28.03.1884
Отец ребёнка: Пузырев - Аштаев Иван Наумович
Рождение ребёнка
27.05.1887
Сын: Пузырев - Аштаев Пмв Георгий Иванович
Отец ребёнка: Пузырев - Аштаев Иван Наумович
Смерть
Неизвестно