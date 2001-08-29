Рамазанова Миседу Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рамазанова Миседу Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.2001

Сын: Рамазанов Осман Рашидович

Отец ребёнка: Рамазанов Рашид Османович

Рождение ребёнка
20.03.2006

Дочь: Рамазанова Хабибат Рашидовна

Отец ребёнка: Рамазанов Рашид Османович

Рождение ребёнка
13.09.2015

Сын: Рамазанов Рамазан Рашидович

Отец ребёнка: Рамазанов Рашид Османович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Рашид Османович

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