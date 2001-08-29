Рамазанова Миседу Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.2001
Сын: Рамазанов Осман Рашидович
Отец ребёнка: Рамазанов Рашид Османович
Рождение ребёнка
20.03.2006
Дочь: Рамазанова Хабибат Рашидовна
Отец ребёнка: Рамазанов Рашид Османович
Рождение ребёнка
13.09.2015
Сын: Рамазанов Рамазан Рашидович
Отец ребёнка: Рамазанов Рашид Османович
Бракосочетание
Неизвестно