Мерсер Виктор Иван
Место рождениягород Спрингс, Ист-Рэнд, Гаутенг, Южно-Африканский Союз, Британская империя
Дата рождения27.08.1934
Дата смерти10.03.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.06.1956
Сын: Мерсер Иван Дуглас
Мать ребёнка: Мерсер (Барнард) Энид Джой
Рождение ребёнка
29.07.1957
Дочь: Мерсер Джиллиан
Мать ребёнка: Мерсер (Барнард) Энид Джой