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Мерсер Виктор Иван

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Место рождения

город Спрингс, Ист-Рэнд, Гаутенг, Южно-Африканский Союз, Британская империя

Дата рождения

27.08.1934

Дата смерти

10.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1933 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мерсер (Барнард) Энид Джой

Рождение ребёнка
05.06.1956

Сын: Мерсер Иван Дуглас

Мать ребёнка: Мерсер (Барнард) Энид Джой

Рождение ребёнка
29.07.1957

Дочь: Мерсер Джиллиан

Мать ребёнка: Мерсер (Барнард) Энид Джой

Смерть
10.03.2014

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