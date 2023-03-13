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Загородновъ Иванъ

Место рождения

Никитино, Арзамаский уездъ

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Загородновъ Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загороднова Фекла Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загороднова (Преснова) Лукерья

Рождение ребёнка
1779

Сын: Загородновъ Семенъ

Мать ребёнка: Загороднова (Преснова) Лукерья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Загороднова) Василиса

Мать ребёнка: Загороднова (Преснова) Лукерья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Загородновъ Ефремъ

Мать ребёнка: Загороднова (Преснова) Лукерья

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Загородновъ Филиппъ

Мать ребёнка: Загороднова Фекла Иванова

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан

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