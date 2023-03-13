Загородновъ Иванъ
Место рожденияНикитино, Арзамаский уездъ
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Загородновъ Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Сын: Загородновъ Семенъ
Мать ребёнка: Загороднова (Преснова) Лукерья
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Загороднова) Василиса
Мать ребёнка: Загороднова (Преснова) Лукерья
Рождение ребёнка
1784
Сын: Загородновъ Ефремъ
Мать ребёнка: Загороднова (Преснова) Лукерья
Рождение ребёнка
1792
Сын: Загородновъ Филиппъ
Мать ребёнка: Загороднова Фекла Иванова