Загороднова (Преснова) Лукерья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Загороднова (Преснова) Лукерья

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Место рождения

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Пресновъ Корнила Иванова

Мать: Преснова Марфа Васильева

Водорацк, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Загородновъ Семенъ

Отец ребёнка: Загородновъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Василиса

Отец ребёнка: Загородновъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Сын: Загородновъ Ефремъ

Отец ребёнка: Загородновъ Иванъ

Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загородновъ Иванъ

Смерть
1785
Верхотор, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
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