Загороднова (Преснова) Лукерья
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1785
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Пресновъ Корнила Иванова
Мать: Преснова Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Загородновъ Семенъ
Отец ребёнка: Загородновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Василиса
Отец ребёнка: Загородновъ Иванъ
Рождение ребёнка
1784
Сын: Загородновъ Ефремъ
Отец ребёнка: Загородновъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Загородновъ Иванъ
Смерть
1785