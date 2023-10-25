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Малкова Наталья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Малкова Парасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Малкова Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Малкова Фекла Яковлевна

Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1810

Сын: Малков Дементий Яковлевич

Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 24об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Малкова Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1820

Сын: Малков Павел Яковлевич

Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 40л
Рождение ребёнка
1824

Сын: Малков Ларион Яковлевич

Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 39об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малков Яков Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330, 25л
Смерть
Неизвестно
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