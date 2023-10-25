Малкова Наталья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Малкова Парасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Малкова Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Малкова Фекла Яковлевна
Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1810
Сын: Малков Дементий Яковлевич
Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич
ГАСО, 24-25-330, 24об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Малкова Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич
ГАСО, 24-25-330, 25л
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич
ГАСО, рев1834, 40л
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Малков Яков Артемьевич
ГАСО, рев1834, 39об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330, 25л
Смерть
Неизвестно