Гульшанара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1769
Сын: Махмут Мансуров
Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков
Рождение ребёнка
1775
Сын: Хабибулла Мансуров
Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Фатима Мансурова
Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков
Рождение ребёнка
1782
Сын: Нигматулла Мансуров
Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Багарбана Мансурова
Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мансур Арсланбеков
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно