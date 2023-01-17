Гульшанара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульшанара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1769

Сын: Махмут Мансуров

Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Хабибулла Мансуров

Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Фатима Мансурова

Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Сын: Нигматулла Мансуров

Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Багарбана Мансурова

Отец ребёнка: Мансур Арсланбеков

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мансур Арсланбеков

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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